В Германии притормозили сертификацию «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2022, 15:43

Маркер СП-2, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Немецкая сторона объявила о временном приостановлении процесса сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Такое сообщение опубликовал сегодня, 22 февраля, регулятор от ФРГ, Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA). Причиной этого Берлин назвал переоформление организационной структуры проекта.

Администрация BNetzA подчеркивает, что Nord Stream 2 AG не изменила юридическую форму компании. Чтобы использовать трубопровод, немецкая сторона оформит для управления своей частью «СП-2» отдельную дочернюю компанию, которая и будет владельцем и оператором участка газопровода в ФРГ.

«Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена», − цитирует РБК ответ ведомства. В пресс-службу Nord Stream 2 направлен журналистский запрос, ответа на него пока не получено.