Эксперт Шаповалов обосновал интересы ЕК в стремлении защитить права и свободы в Казахстане

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10 мая 2022, 12:08

Юрты Казахстана, Boris Rezvantsev/ Russian Look

Запад планомерно стремится оставить Россию в изоляции, воздействуя на ее соседей. Теперь принялись обрабатывать Казахстан. Как отметил в своём комментарии заместитель главы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов для RT, Европейская комиссия целенаправленно собирается дать до €500 тыс. на защиту прав и свобод в Казахстане. Основной задачей данного шага является «продвижение и защита» интересов Европы в регионе.

«Это одна из целой серии подобного рода трат со стороны ЕС, направленных на продвижение так называемых европейских ценностей в странах, не входящих в состав ЕС, в том числе в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан», — подчёркивает эксперт подводные камни «безобидной» акции.

Как и в случае с остальными соседними странами России, по мнению Шаповалова, благие намерения к Казахстану несут в себе скрытые цели. А именно, речь идёт о «пропаганде ЕС, насаждении идеологических концептов, которые приняты в Европе, о подкупе определённой части интеллектуальной элиты, общественных деятелей, которые должны быть на стороне ЕС и проводить в жизнь те планы, которые есть у ЕС».

Сам по себе удалённый территориально от Европы Казахстан неудобен для открытого взаимодействия с ЕС, но центральноазиатская республика является стратегическим союзником России. РК входит в состав ОДКБ, а также является буфером между Китаем и Россией, а значить «имеет очень тесные и позитивные контакты с обеими странами, и именно это важно для Европы».

Отметим, ранее в Еврокомиссии заявили о намерении выделить до €500 тыс. Казахстану ради «продвижения и защиты» прав и свобод человека в стране.