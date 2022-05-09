Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости возобновить переговоры России и Украины и сделать их «конкретнее»

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9 мая 2022, 23:19 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото с сайта Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в понедельник, 9 мая, с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине на пресс-конференции призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры России и Украины с целью быстрого достижения мирного урегулирования.

На совместной с Макроном пресс-конференции Шольца попросили прокомментировать выступление президента РФ Владимира Путина на параде по случаю 9 мая.

Как и Макрон, немецкий канцлер сказал, что требование заключается в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной возобновились, чтобы они стали конкретнее и в ходе них поскорее было достигнуто соглашение.

Шольц отметил, что так нельзя, чтобы сейчас после многих многих тысяч жертв на Украине наносились новые разрушения. "Мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - заявил канцлер ФРГ.

Как сказал Макрон после встречи с Шольцем, власти Франции и Германии намерены добиться скорейшего установления прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры российской и украинской делегаций с целью достижения мира.

Руководитель переговорной делегации России Владимир Мединский ранее сказал, что переговоры между Москвой и Киевом не прекращены, они проходят в дистанционном формате.