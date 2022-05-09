Макрон заявил, что у Франции и Германии есть цель – довести до конца переговоры России и Украины ради мира

Власти Франции и Германии намерены добиться скорейшего установления прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры российской и украинской делегаций с целью достижения мира.
Французский президент Эммануэль Макрон назвал цель Франции и Германии на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Её транслировал Елисейский дворец в соцсетях.
По словам Макрона, цель Парижа и Берлина - добиться скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями России и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. "Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит", - заявил Макрон.
Президент Франции сказал: "Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Завтра нам нужно будет построить мир. Мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России".
О том, что Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой, Макрон заявил, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы.