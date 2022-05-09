Макрон заявил, что у Франции и Германии есть цель – довести до конца переговоры России и Украины ради мира

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9 мая 2022, 21:36 Источник: РИА Новости

Эммануэль Макрон, Gao Jing / globallookpress.com

Власти Франции и Германии намерены добиться скорейшего установления прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры российской и украинской делегаций с целью достижения мира.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал цель Франции и Германии на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Её транслировал Елисейский дворец в соцсетях.

По словам Макрона, цель Парижа и Берлина - добиться скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями России и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. "Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит", - заявил Макрон.

Президент Франции сказал: "Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Завтра нам нужно будет построить мир. Мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России".

О том, что Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой, Макрон заявил, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы.