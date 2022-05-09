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Эммануэль Макрон: Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией

, 16:34

Эммануэль Макрон: Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia / globallookpress.com

Украина сама должна определять условия для переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы», — указывается в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая фотографией украинского солдата с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

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