Эммануэль Макрон: Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией

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9 мая 2022, 16:34

Президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia / globallookpress.com

Украина сама должна определять условия для переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы», — указывается в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая фотографией украинского солдата с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.