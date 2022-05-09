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9 мая 2022, 15:59

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая фотографией украинского солдата с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. На это указало РИА Новости.

«Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая фотографией украинского солдата с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, французский лидер Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что процесс принятия Киева в Европейский союз может занять несколько лет, даже десятилетий.