Сенатор Пушков заявил, что Китай готовится к «высококонфликтному веку»

Сенатор Алексей Пушков в понедельник заявил, что в Китае в настоящий момент ведется подготовка к "высококонфликтному" XXI веку, причем источник данной конфликтности находится не на Востоке.
Алексей Пушков заметил, что прежние западные империи ранее создавали окружение "под себя", однако в определенный момент замечали, что внешний мир оказался еще сильнее.
Сенатор уточнил, что недавно Соединенные Штаты Америки и их союзники обнаружили это в Ираке, Сирии и Афганистане, откуда, в частности, им пришлось бежать, поскольку за двадцать лет они не смогли "сломать" эту страну и переделать ее в соответствии со своими условиями.