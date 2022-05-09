Сенатор Пушков заявил, что Китай готовится к «высококонфликтному веку»

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9 мая 2022, 07:16 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в понедельник заявил, что в Китае в настоящий момент ведется подготовка к "высококонфликтному" XXI веку, причем источник данной конфликтности находится не на Востоке.

Алексей Пушков заметил, что прежние западные империи ранее создавали окружение "под себя", однако в определенный момент замечали, что внешний мир оказался еще сильнее.

Сенатор уточнил, что недавно Соединенные Штаты Америки и их союзники обнаружили это в Ираке, Сирии и Афганистане, откуда, в частности, им пришлось бежать, поскольку за двадцать лет они не смогли "сломать" эту страну и переделать ее в соответствии со своими условиями.