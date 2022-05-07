Депутат Милонов и глава ФЗНЦ Шугалей первыми вошли в здание горадминистрации освобожденной Попасной

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7 мая 2022, 23:43

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей первыми вошли в здание горадминистрации Попасной.

Сегодня, 7 мая, стратегически важный населенный пункт российская армия совместно с союзными силами освободили от ВСУ. Украинских националистов выбили из поселения, которое окончательно перешло к ЛНР.

Виталий Милонов заявил, что фашистские власти не вернутся в Попасную никогда.

«Администрация Попасной освобождена благодаря нашим старым друзьям, о которых все мы хорошо знаем, и, конечно, других войск. Мы, представители российской власти, здесь чтобы сказать: никогда здесь больше не будет фашистской власти. Здесь начинается другая жизнь. Спасибо самоотверженным патриотам за их подвиг, потому что сделано практически невозможное», - заявил он.

Более того, депутат ГД высказался о методах ведения боевых действий украинских подразделений. Парламентарий сравнил действия ВСУ с деятельностью ИГ (запрещено в РФ).

Максим Шугалей выразил благодарность всем бойцам, которые эффективно и самоотверженно сражаются в регионе.

«Спасибо силам ЛНР, освобождающим город. Победа будет за нами. Мы видим, как было тяжело. Здесь будет построен новый город, все будет хорошо», - заявил президент ФЗНЦ.

Ранее ополченец и военкор Владлен Татарский, сославшись на свои источники, подтвердил отступление украинских войск: «И вот, «Группа Вагнера» – все-таки прорыв фронта. Мне подтвердили это с украинской стороны, что войска действительно отошли».