Макрон в своей инаугурационной речи пообещал сделать Францию более независимой

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7 мая 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/JB Autissier

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее был переизбран на пост главы республики, в своем первом выступлении после инаугурации в субботу, 7 мая, пообещал сделать страну более независимой.

Ранее сегодня Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции еще на пять лет. В своей речи политик заметил, что страна и весь мир редко сталкивались с таким сочетанием вызовов, как сейчас, а также отметил, что французский народ выбрал четкий – республиканский и европейский – проект будущего, проект независимости и прогресса в дестабилизированном мире.

Эммануэль Макрон также поблагодарил своих предшественников на посту президента Франции Франсуа Олланда и Николя Саркози, которые присутствовали на церемонии инаугурации.