Эммануэль Макрон официально снова вступил в должность президента Франции

Аргументы Недели → Политика 13+

7 мая 2022, 12:42 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее был переизбран на второй срок, в субботу, 7 мая, официально снова вступил в должность главы государства. Политик будет находиться на посту еще пять лет.

Церемония инаугурации Эммануэля Макрона проходит сегодня в Елисейском дворце в Париже. Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус в рамках мероприятия вновь озвучил итоги президентских выборов в стране, которые стали известны ранее. После этого он объявил Макрона избранным президентом Республики.

Впоследствии политик был также объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что стало началом его второго срока на должности главы Франции.