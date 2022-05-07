Посол Мельник назвал «пощечиной» запрет флагов Украины в Берлине 8 и 9 мая

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7 мая 2022, 14:11 Источник: РИА "Новости"

Берлин, pixabay.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение полиции Берлина запретить использование флагов страны в рамках памятных мероприятий 8 и 9 мая является "пощечиной украинскому народу".

Андрей Мельник заявил, что в Киеве шокированы тем, что берлинская полиция запретила ношение флагов, связанных с Украиной, 8 и 9 мая.

Ранее стало известно, что на территории воинских мемориалов в Берлине во время памятных мероприятий запрещается демонстрировать флаги России или Украины, носить георгиевские ленты, показывать изображения латинских букв V и Z, а также надевать военную форму и включать военные песни.