В России участились атаки на сторонников символа Z

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2022, 13:43 Источник: iz.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несмотря на высокий уровень поддержки россиянами армии РФ и президента, многие люди не спешат демонстрировать свое отношение к происходящим событиям и не используют символику Z, V, О. Даже в преддверии 9 Мая в школах крупных городов наблюдается заметно меньше детей с георгиевскими ленточками, в пилотках и с флажками, чем это было годами ранее.



«Поговорили с мамами, говорят, что за Россию, но за детей боятся — вдруг неадекват, нацист какой-нибудь ножом пырнет или под машину толкнет», - рассказывает жительница Москвы.



Тем временем в разных уголках страны фиксируются случаи атак на людей, открыто выражающих свою пророссийскую позицию, и факты порчи их имущества.Так, ресторатор Евгений Кексин выложил в соцсеть фото клиента в футболке с литерой Z с провокационным вопросом «Плюнуть в коктейль?». Его подписчики в большинстве своем ответили утвердительно. Позже он попытался разъяснить свою позицию:



«Это ни в коем случае не плевок на Z и на наших солдат. Я что, дурак или бессмертный, что ли, или не понимаю, что против власти идти нельзя? Я всё понимаю. Суть моего недовольства была конкретно в этом человеке. Ведь бар — место для веселья, а не для транслирования своих политических и других позиций. Люди пришли веселиться и отдыхать».



В Невинномысске неизвестные облили известью машину с символикой на лобовом стекле. Сразу несколько автомобилей с Z-символикой были изуродованы в Новосибирске. Неизвестные краской написали оскорбительные надписи и прокололи шины. Стало известно, что одним из пострадавших оказался отец контрактника, находящегося сейчас на Украине.



В конце марта житель Подмосковья избил в Севастополе автовладельца-пенсионера за наклеенный на автомобиль символ Z. Как выяснилось позже, мужчина вез гуманитарную помощь в Донбасс. Нарушителя задержали.



В апреле мужчина из Костромы сжег автомобиль жителя подмосковного Пушкино с нанесенной литерой Z. Виновника задержали по обвинению в хулиганстве по мотивам ненависти и вражды. Сообщалось, что у него дома при обыске обнаружили неонацистскую литературу.

«Преследование россиян внутри страны из-за того, что они носят символику Z либо георгиевскую ленту нельзя назвать не чем иным, как дискриминацией, поскольку Конституцией РФ и международно-правовыми актами предусмотрены свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, — считает адвокат Гюзель Жубанова. — Они могут быть ограничены в этих правах только в случаях, прямо указанных в федеральном законе в той мере, которая допустима в демократическом обществе. Исходя из положений УК, деяния, совершаемые в отношении граждан, могут подпадать под преступления экстремистской направленности».



Известно, что статья 282 УК РФ предусматривает наказание за унижение человеческого достоинства, связанного с возбуждением ненависти либо вражды, по признакам национальности, вероисповедания, политических взглядов вплоть до 10 лет лишения свободы. Адвокат также напомнила, что совершение любых преступлений по мотивам дискриминации считается отягчающим обстоятельством, согласно статье 63 УК РФ.



