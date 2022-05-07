Спикер Госдумы Володин: Россия может применить ядерное оружие только для самообороны

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7 мая 2022, 10:54 Источник: Радио «Комсомольская правда»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация может применить ядерное оружие только для самообороны. На это указал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, ставший собеседником радио «Комсомольская правда».

В ходе интервью спикеру нижней палаты парламента задали вопрос про вероятность начала ядерного противостояния Москвой.

«Да, у нас это только ответ. Это только в рамках обороны. Если нанесут — мы ответим», — отметил Володин.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Североатлантический альянс поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта.