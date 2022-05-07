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Власти Японии сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

, 09:07 Источник: ТАСС

Власти Японии сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
запуск баллистической ракеты, globallookpress.com

Береговая охрана Японии сообщила, что в субботу, 7 мая, КНДР совершила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Согласно последним данным, пуск производился в сторону Японского моря.

Японские сторожевые корабли призвали суда, которые в настоящий момент находятся в регионе, в случае обнаружения обломков баллистической ракеты не приближаться к ним и незамедлительно сообщить о находке властям.

В настоящий момент специалисты Минобороны Японии собирают и анализируют информацию, которая может быть связана с очередным запуском ракеты со стороны Северной Кореи.

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