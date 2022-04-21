Япония и Южная Корея опасаются дестабилизирующих регион действий со стороны Пхеньяна

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21 апреля 2022, 09:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: globallookpress.com

На спутниковых снимках южнокорейской армии уже зафиксировали приготовления к военному параду в КНДР. Он пройдёт в Пхеньяне в ближайший понедельник, когда северокорейские ВС будут отмечать 90-летие со дня их основания.

В подготовке к параду, который проходит ночью на лётном поле аэродрома Мирим в столице КНДР, принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. В ходе парада 25 апреля будет продемонстрировано всё созданное за последние годы стратегическое вооружение, включая МКБР и баллистические ракеты подлодок. Всё это вызывает сильное беспокойство у окрестных государств.



Не прекращаются и испытания вооружения. Как уже сообщило северокорейское агентство ЦТАК, тестовые стрельбы в сторону Японского моря прошли успешно. Испытанное вооружение значительно повысит огневую мощь ракетных комплексов КНДР и эффективность применения тактического ядерного оружия. По оценкам командования из Южной Кореи, новая ракетная система KN-23 похожа на усовершенствованный аналог российского комплекса «Искандер». Ракеты пролетели более 100 км на высоте 25 км. Максимальная скорость полёта – 4 Маха.



В Минобъединения республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить деятельность, подрывающую безопасность. Они назвали поведение соседа «вызывающим нестабильность в регионе». Также прозвучали обвинения в повышенном уровне напряжённости. При этом, глава ведомства Южной Кореи Чха Док Чхоль призвал северян «скорее вернуться за стол переговоров». Растущую озабоченность выразили и в Токио. Генсек правительства Японии сообщил, что его страна планирует нарастить сотрудничество с США и другими странами, ввиду угрозы, исходящей от КНДР.

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