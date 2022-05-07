Сенатор Пушков выразил мнение, что политика Запада базируется на «стратегической иррациональности»

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7 мая 2022, 08:00 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО усилит разногласия и изменит карту Европы, отметив, что на Западе вряд ли прислушаются к этим доводам.

Энн Слотер ранее выразила мнение, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс перекроит карту Европы.

Алексей Пушков назвал вышеуказанные соображения разумными, однако предположил, что в западных столицах к ним не прислушаются. Сенатор уточнил, что в настоящий момент политика на Западе базируется на рефлекторных импульсах, а также "стратегической иррациональности".