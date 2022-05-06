Зеленский 8 мая примет участие в видеоконференции стран G7

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6 мая 2022, 14:55 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, примет участие в видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7). Об этом сегодня заявила представитель правительства Германии Кристиане Хоффман.

Согласно последней информации, ключевой темой видеоконференции государств G7 станут события на Украине. Кристиане Хоффман подчеркнула, что в связи с текущей ситуацией сплоченность "семерки" важнее, чем "когда-либо".

Представитель кабинета министров ФРГ сочла "удручающим обстоятельством" то, что две пострадавших от агрессии Германии в свое время страны, – Россия и Украина – в настоящий момент пребывают в состоянии конфликта.