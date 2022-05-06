Еврокомиссия не согласовала шестой пакет антироссийских санкций

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6 мая 2022, 14:22 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в рамках брифинга в Брюсселе в пятницу, 6 мая, что дискуссия по шестому пакету антироссийских санкций в Европейском союзе продолжается.

Эрик Мамер напомнил, что цель санкций ЕС – нанести Креплю максимальный урон, но минимизировать при этом последствия для Европы и всего мира.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что для принятия шестого пакета рестрикций против России необходимы дискуссии, которые проводятся в настоящий момент. Мамер выразил уверенность в том, что решение будет найдено.