CNN утверждает, что США предоставили Украине информацию, позволившую нанести удар по российскому крейсеру «Москва»

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6 мая 2022, 07:14

ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Телеканал CNN сообщил, что предоставленная Киеву Соединенными Штатами Америки информация позволила украинской стороне 13 апреля текущего года нанести удар по российскому ракетному крейсеру "Москва".

По данным американских журналистов, которые ссылаются на собственные источники, украинские военные получили данные о местонахождении российского крейсера от Вашингтона.

Как уточняет RT, к настоящему моменту не поступало данных о том, знали ли власти США о планах Украины нанести удар. Подчеркивается, что Вашингтон в принятии соответствующего решения участия не принимал.