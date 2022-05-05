Володин заявил, что среди депутатов Госдумы есть желающие участвовать в спецоперации на Украине

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5 мая 2022, 21:36 Источник: КП

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди депутатов ГД есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР, чтобы принять участие в специальной военной операции России на Украине.

Вячеслав Володин заметил, что если запросы российского общества противоречат принимаемым решениям властей страны, это всегда находит отражение в поведении депутатов Государственной Думы. Сейчас, по словам председателя ГД, все они едины в своем мнении по вопросу спецоперации.

Володин подчеркнул, что некоторые депутаты обращаются с просьбой о своем отправлении в части Донецкой и Луганской народных республик.