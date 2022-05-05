Володин заявил, что среди депутатов Госдумы есть желающие участвовать в спецоперации на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди депутатов ГД есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР, чтобы принять участие в специальной военной операции России на Украине.
Вячеслав Володин заметил, что если запросы российского общества противоречат принимаемым решениям властей страны, это всегда находит отражение в поведении депутатов Государственной Думы. Сейчас, по словам председателя ГД, все они едины в своем мнении по вопросу спецоперации.
Володин подчеркнул, что некоторые депутаты обращаются с просьбой о своем отправлении в части Донецкой и Луганской народных республик.