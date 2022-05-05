Конашенков заявил, что за день ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

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5 мая 2022, 20:38 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сайт МО

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС страны за день поразили 45 украинских военных объектов.

По словам Игоря Конашенкова, в частности, российские военнослужащие ликвидировали 41 район сосредоточения живой силы и военной техники Украины, а также два командных пункта.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ в четверг, 5 мая, сообщили, что в районе села Воеводовка, расположенного в Луганской Народной Республике, был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.