Замначальника генштаба ВС Белоруссии Косыгин предупредил о возможном создании группировок НАТО у границ России

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5 мая 2022, 19:12 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Начальник главного управления - замначальника генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что ударные группировки НАТО могут быть созданы у российских и белорусских границ в кратчайшие сроки.

Руслан Косыгин отметил, что Запад активизировал мероприятия по значительному наращиванию группировок войск на территориях Восточной и Юго-Восточной Европы. Уточняется, что существенная часть сил и средств альянса, которая якобы предназначена для усиления восточного фланга НАТО, была переброшена с континентальной части Америки – она составляет примерно 37,5 тысяч человек.

Косыгин заметил, что уже сейчас в непосредственной близости от границ Российской Федерации и Белоруссии находятся силы, на базе которых в ближайшее время могут быть созданы ударные группировки.