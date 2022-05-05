Политолог Александр Асафов: «Пока Швеция находится на стадии рассмотрения на вступление в НАТО, предпринимаются такие пиар-усилия»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 мая 2022, 18:51

Александр Асафов считает, что для Швеции никаких угроз нет. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Для вступления Швеции в НАТО, так же как и Финляндии, нужен какой-то повод обострившейся проблемы европейской безопасности. Конечно, Швеция ничего не боится, поэтому об этом надо говорить, что Швеция решила вступить в НАТО, так как общие контуры безопасности нарушены, страна опасается российского военного присутствия в регионе. И пока Швеция находится на стадии рассмотрения заявки на вступление в альянс, предпринимаются такие пиар-усилия. Они не имеют никакой связи с реальностью, но сама эта ситуация должна быть как-то объяснена».



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может усилить военное присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о вступлении в альянс.