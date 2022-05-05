Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за инвестиции и реформы на Украине для входа в содружество

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5 мая 2022, 16:45 Источник: РИА "Новости"

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Fredrik Sandberg/Tt / globallookpress.com

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам Варшавской донорской конференции для нужд Украины заявила, что Европейский союз выступает за инвестиции и реформы в стране в самое ближайшее время.



Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в Европейском союзе "мечтают", что реформы на Украине, которые приведут страну в содружество, начнутся уже в самом скором времени.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля текущего года подписал заявку на вступление своей страны в ЕС. Европарламент уже на следующий день поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса государства-кандидата.