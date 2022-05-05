Сенатор Цеков: рекомендации ЕК по приостановке упрощенного визового режима для россиян – продолжение «санкционного угара»

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5 мая 2022, 15:51

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Сенатор Сергей Цеков в четверг, 5 апреля, оценил рекомендации ЕК странам-членам Европейского союза по приостановке упрощенного визового режима для российских чиновников и предпринимателей.

По мнению Сергея Цекова, продолжается проводимая Евросоюзом политика санкций, которая не имеет никакого результата. Сенатор в беседе с RT уточнил, что речь идет о крайней степени принятия решений в "санкционном угаре", в котором находится сейчас Европа.

Цеков обратил внимание на то, что свет не сошелся клином на ЕС. По его словам, российские предприниматели в настоящий момент занимаются поиском новых возможностей и рынков.