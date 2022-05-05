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Издание Der Spiegel сообщает, что из-за антироссийских санкций жители Германии рискуют остаться без автомобильных шин

, 15:13

Издание Der Spiegel сообщает, что из-за антироссийских санкций жители Германии рискуют остаться без автомобильных шин
шины автомобиля, pixabay.com

Der Spiegel сообщает, что последствия антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, ударили по немецкой промышленности. В частности трудности возникли у производителей автошин.

В материале отмечается, что во многих секторах в настоящий момент нет важнейших первичных продуктов, в частности, технического углерода, который применяется в процессе производства шин для автомобилей, батарей и косметики.

Издание подчеркивает, что страх прекращения поставок в Германию российского газа в настоящий момент держит немецкую промышленность в напряжении, так как это может привести к остановке работы заводов.

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