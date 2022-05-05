СБУ сообщила о задержании в Испании оппозиционера Анатолия Шария, против которого заведено дело о госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Испании оппозиционера Анатолия Шария, в отношении которого заведено дело о государственной измене. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«СБУ сообщает о задержании в Испании блогера и украинского оппозиционера Анатолия Шария. На Украине, напомним, на него заведены уголовные дела, в том числе о госизмене. Шарий неоднократно критиковал действия украинских властей. Из-за этого его считали пророссийским», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Ранее на текущей неделе стало известно, что МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), против которого возбуждено дело за распространение фейков о действиях армии страны.