Financial Times: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «было бы огромной провокацией»

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5 мая 2022, 09:38

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Присоединение Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу «было бы огромной провокацией». На это указало британское издание Financial Times.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО “было бы огромной провокацией”, пишет Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Как отмечает издание, финские официальные лица заявили, что “хотят избежать впечатления”, что они угрожают России путем присоединения к западной оборонной организации», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее на текущей неделе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу предупредил, что транспорт НАТО с вооружением для армии Украины, прибывший на территорию бывшей советской республики, будет уничтожаться.