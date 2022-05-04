Шойгу: транспорт НАТО с вооружением для ВСУ, прибывший на Украину, будет уничтожаться

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4 мая 2022, 12:03

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Транспорт Североатлантического альянса с вооружением для армии Украины, прибывший на территорию бывшей советской республики, будет уничтожаться. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться, сказал Шойгу», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Минобороны отметил, что Мариуполь находится под контролем армии РФ, в городе налаживается мирная жизнь.