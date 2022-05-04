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Верховная Рада приняла закон, позволяющий теробороне Украины выполнять задания в районах ведения боевых действий

, 16:31

Верховная Рада приняла закон, позволяющий теробороне Украины выполнять задания в районах ведения боевых действий
Заседание Верховной Рады Украины, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Верховная Рада одобрила закон, который позволяет украинской территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Парламент Украины принял закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, депутат Госдумы Юрий Швыткин указал, что всеобщая мобилизация в России не предполагается ни сейчас, ни в будущем. По словам парламентария, слухи о мобилизации «появляются с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».

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