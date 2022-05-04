Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин: всеобщая мобилизация в России не предполагается ни сейчас, ни в будущем

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4 мая 2022, 15:28

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Всеобщая мобилизация в Российской Федерации не предполагается ни сейчас, ни в будущем. На это указал Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

«В последние дни со ссылкой на иностранные СМИ распространяется информация о том, что в России готовится проведение всеобщей мобилизации», — пишет Telegram-канал «Дума ТВ».

По словам процитированного TG-каналом Швыткина, «данные слухи появляются с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения». Всеобщая мобилизация не предполагается ни сейчас, ни в будущем, отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что мобилизация может быть объявлена 9 мая.