Спикер Кремля Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в Российской Федерации может быть объявлена мобилизация. Пескова процитировало РИА Новости.
«Это неправда, это чушь», — приведены слова спикера Кремля в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель министерства обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент армия страны вместе с подразделениями ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик.