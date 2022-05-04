Спикер Кремля Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация

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4 мая 2022, 13:41

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в Российской Федерации может быть объявлена мобилизация. Пескова процитировало РИА Новости.

«Это неправда, это чушь», — приведены слова спикера Кремля в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель министерства обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент армия страны вместе с подразделениями ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик.