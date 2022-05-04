Глава Минобороны Шойгу: армия России вместе с силами ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик

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4 мая 2022, 12:17

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации вместе с силами ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российская армия во время специальной военной операции вместе с подразделениями ЛНР и ДНР расширяет контроль над территориями этих двух республик, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в среду, Шойгу отметил, что транспорт Североатлантического альянса с вооружением для армии Украины, прибывший в эту страну, будет уничтожаться.