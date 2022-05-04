Москва запретила въезд в Россию премьеру Японии и министру иностранных дел страны

Москва запретила въезд в Российскую Федерацию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и руководителю министерства иностранных дел восточноазиатского государства Ёсимасе Хаяси. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Москва запретила въезд в Россию премьеру и министру иностранных дел Японии. Как сообщили в МИД РФ, санкции введены против 63 японских граждан», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что правительство Австралии ввело ограничительные меры в отношении депутатов Государственной Думы РФ, министров республик Донбасса и журналиста Владимира Соловьева.