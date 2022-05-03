Российские военные уничтожили защищенный пункт управления ВСУ

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3 мая 2022, 11:25 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник заявил, что прошлой ночью ВКС России ракетным ударом уничтожили защищенный пункт управления ВСУ.

Игорь Конашенков в рамках брифинга 3 мая заявил, что российские ракеты поразили шесть военных объектов Украины, в частности, защищенный пункт управления, склад боеприпасов, который находился недалеко от населенного пункта Слатино, и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, за ночь силы ПВО РФ уничтожили шесть украинских беспилотников.