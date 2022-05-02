Минобороны РФ: три украинских беспилотника Bayraktar уничтожены средствами ПВО РФ в районе острова Змеиный

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2 мая 2022, 22:11

фото: MOD Russia/globallookpress.com

Три украинских беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ в воскресенье в районе острова Змеиный. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

По информации Минобороны, также ПВО сбиты четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское и Веселое в ДНР.

Конашенков рассказал, что в районах города Изюма, сел Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов "Смерч" ВСУ.

Bayraktar TB2 - ударно-разведывательный средневысотный БЛА большой продолжительности полета турецкой компании Baykar Makina.