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Издание Le Figaro заявило, что существующий миропорядок будет разрушен из-за антироссийских санкций

, 13:24 Источник: РИА "Новости"

Издание Le Figaro заявило, что существующий миропорядок будет разрушен из-за антироссийских санкций
флаг России, pixabay.com

Издание Le Figaro в своем новом материале заявило, что санкции Запада спровоцировали выход России из международной системы, что в будущем станет причиной разрушения международного консенсуса.

В тексте подчеркивается, что Россия создаст "собственный лагерь", который будет сильнее западного лагеря, поскольку в него, скорее всего, будут входить КНР и ряд других государств.

Le Figaro отмечает, что пока Запад рассматривал вопрос более эффективной глобализации, российские и китайские власти изучали работу альтернативной модели международных отношений, которая будет базироваться на превосходстве государств.

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