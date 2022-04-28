Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия строят союз суверенных государств

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28 апреля 2022, 16:23

Лукашенко, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск выстраивают союз суверенных государств. В будущем к нему могут примкнуть остальные республики бывшего Советского Союза.

Лидер РБ высказал свою мысль на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Политик подчёркивает, что российским регионам будет интересно развивать с республикой сотрудничество.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия», — цитирует слова белорусского лидера БЕЛТА.

Стоит отметить, что конкретных потенциальных участников нового союза Лукашенко не конкретизировал.