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Губернатор Белгородской области Гладков объяснил ночные звуки взрывов в регионе работой российской авиации

, 12:23 Источник: Telegram

Губернатор Белгородской области Гладков объяснил ночные звуки взрывов в регионе работой российской авиации
глава Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 2 мая, предоставил детали ночного инцидента в регионе, отметив, что он никак не был связан с действиями Вооруженных сил Украины.

Ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и области были слышны два сильных разрыва.

По словам губернатора, речь не идет о каких-либо действиях ВСУ. Гладков уточнил, что боевые задачи выполнялись в рамках спецоперации российской военной авиацией. Подчеркивается, что жизни граждан РФ ничто не угрожало.

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