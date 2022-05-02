Губернатор Белгородской области Гладков объяснил ночные звуки взрывов в регионе работой российской авиации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 2 мая, предоставил детали ночного инцидента в регионе, отметив, что он никак не был связан с действиями Вооруженных сил Украины.
Ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и области были слышны два сильных разрыва.
По словам губернатора, речь не идет о каких-либо действиях ВСУ. Гладков уточнил, что боевые задачи выполнялись в рамках спецоперации российской военной авиацией. Подчеркивается, что жизни граждан РФ ничто не угрожало.