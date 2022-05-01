Боррель и Кулеба обсудили по телефону помощь ЕС Украине и новый пакет санкций

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1 мая 2022, 21:49 Источник: РБК

Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба, январь 2022 г., Oleksii Kovalovukrinform/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель провел в воскресенье телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сам Боррель сообщил в своем твиттере.

«Созвонился с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку ЕС Украины. Продолжается работа над следующим пакетом санкций. Совет сотрудничества ЕС - Украина станет ключевым моментом для дальнейшего развития нашего партнерства», - написал Боррель.

Он также отметил необходимость срочной эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Ранее сообщалось, что после визита в Киев в начале апреля этого года Боррель высказал мнение, что победа в противостоянии России и Украины должна быть достигнута «на поле боя».