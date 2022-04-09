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Володин считает, что Боррель должен быть отправлен в отставку из-за его слов о военном разрешении украинского конфликта

, 19:34 Источник: Telegram

Володин считает, что Боррель должен быть отправлен в отставку из-за его слов о военном разрешении украинского конфликта
Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель должен быть отправлен в отставку после того, как он заявил, что украинский конфликт необходимо разрешить военным путем.

По завершении визита в Киев, который состоялся в пятницу, Боррель в своем твиттере оставил серию коротких сообщений. В одном из них он высказал мысль, что украинский конфликт должен быть разрешен не дипломатическим, а военным путем.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», написал Боррель.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем», - написал Володин в субботу в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы считает, что официальной политикой Евросоюза и НАТО стала «война до последнего украинца».

«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию», - написал Володин.

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