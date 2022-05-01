Профессор РАНХиГС Александр Хандруев: «Для конфискации бизнеса должна быть соответствующая законодательная база»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 мая 2022, 15:29

Александр Хандруев считает, что методы конфискации бизнеса граждан из недружественных стран на территории России, должны быть в рамках закона. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«В отличие от западных стран нам нужно действовать в рамках правовых норм и правил. Должна быть соответствующая законодательная база для такого решения. Это не может быть волюнтаристским решением. И всегда нужно оценивать долгосрочные последствия для России. Я не думаю, что вот такая конфискация имущества без анализа она будет правильной. Это может привести к определенным преимуществам в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – я думаю, такое решение было бы неправильным. Нужно искать другие способы как бороться с воровством активов, они ведь по сути себе объявили дефолт».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.