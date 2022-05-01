Володин: бизнес граждан из недружественных стран на территории России нужно конфисковать

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1 мая 2022, 09:26

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бизнес граждан из недружественных стран на территории России следует конфисковать. Данную точку зрения высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Политик отметил в своем Telegram-канале, что в настоящий момент отечественные предприниматели «покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка».

«Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права», — написал Володин.

По его словам, про ряд недружественных государств — Литву, Латвию, Польшу, Соединенные Штаты — так сказать нельзя.

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — говорится в публикации спикера.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкое агентство DPA проинформировало, что Берлин поддерживает планы Европейского союза по введению эмбарго на импорт нефти, добываемой в РФ.