Володин: бизнес граждан из недружественных стран на территории России нужно конфисковать

Бизнес граждан из недружественных стран на территории России следует конфисковать. Данную точку зрения высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что в настоящий момент отечественные предприниматели «покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка».
«Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права», — написал Володин.
По его словам, про ряд недружественных государств — Литву, Латвию, Польшу, Соединенные Штаты — так сказать нельзя.
«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — говорится в публикации спикера.
Как сообщалось ранее сегодня, немецкое агентство DPA проинформировало, что Берлин поддерживает планы Европейского союза по введению эмбарго на импорт нефти, добываемой в РФ.