Немецкое агентство DPA: Германия поддерживает планы Евросоюза по введению эмбарго на импорт нефти из России

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1 мая 2022, 08:41

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

ФРГ поддерживает планы Европейского союза по введению эмбарго на импорт нефти, добываемой на территории Российской Федерации. Об этом, как передает ТАСС, проинформировало немецкое агентство DPA.

«Германия поддерживает планы ЕС по введению эмбарго на импорт нефти из России. Во время последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета», — приведены данные DPA в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости указало на то, что с 1 мая в Херсонской области, освобожденной от украинских националистов, начинает работать рублевая зона.