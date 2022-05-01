РИА Новости: с 1 мая в освобожденной от украинских националистов Херсонской области начинает работать рублевая зона

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1 мая 2022, 08:27 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Деньги, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

С 1 мая в Херсонской области, освобожденной от украинских националистов, начинает работать рублевая зона. На это указало РИА Новости.

«Рублевая зона начинает работать с 1 мая в освобожденной от украинских националистов Херсонской области. Переходный период займет до 4 месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчеты будут только в рублях», — пишет Telegram-канал информационного агентства.

В процитированной публикации отмечается, что первое время организацией наличных и безналичных расчетов будет заниматься российский Международный расчетный банк.

Ранее в воскресенье сообщалось, что военные следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту города Мариуполя.