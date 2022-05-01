Военные следователи СКР зафиксировали затопление гражданских судов в порту Мариуполя

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1 мая 2022, 07:31 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Военные следователи Следственного комитета РФ обнаружили гражданское судно, которое было затоплено украинскими боевиками в акватории моря недалеко от порта в Мариуполе.

Корреспондент РИА Новости сообщил о работе военных следователей СК РФ в порту Мариуполя. Следователи зафиксировали факт затопления кораблей в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии.

Специалисты обнаружили и осмотрели военный катер ВМС Украины "Кременчуг", брошенный у причала, и остов военного корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. При этом следователи обнаружили одно гражданское судно, которое украинские боевики затопили недалеко от морского порта в Мариуполе.

В ходе осмотра акватории моря и территории порта в Мариуполе группа следователей также выявила факты минирования.