Алексей Пушков: из-за отказа от российского газа Европа становится заложницей антироссийской политики

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1 мая 2022, 09:06 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Европа из-за отказа от поставок газа из России становится заложницей антироссийской политики. Сенатор прокомментировал публикацию финской газеты Helsingin Sanomat о том, что Финляндия собирается отказаться от оплаты счетов за поставки газа из России в рублях, и они могут прекратиться с 21 мая.

В своем Telegram-канале политик Алексей Пушков по этому поводу написал, что российский газ Европе "нужен и выгоден, но политика в ряде стран пересиливает экономику и ее потребности".

Сенатор отметил, что "Венгрия не считает возможным для себя встать на такой путь, а Германия заявила о планах отказаться от российского газа в 2024 году". "Выглядит почти неосуществимо, но курс берется именно на это", - считает Пушков. По его мнению, "в этих условиях нам необходимо думать о новых рынках сбыта".

Политик заключил, что в настоящее время Европа становится заложницей антироссийской политики.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что заявления властей Германии об отказе оплаты за российский газ в рублях и о стремлении в скором времени обрести независимость от российских энергоресурсов направлены исключительно на граждан этой страны - десятки тысяч людей окажутся без работы.