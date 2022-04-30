Аналитик Фролов: отказ ФРГ от оплаты за газ в рублях приведет к потере целых отраслей ее промышленности

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30 апреля 2022, 20:14 Источник: RT

Газокомпрессорная станция в ФРГ, Patrick Pleul/globallook.com

Заявления властей Германии об отказе оплаты за российский газ в рублях и о стремлении в скором времени обрести независимость от российских энергоресурсов направлены исключительно на граждан ФРГ. Таким образом им пытаются объяснить неизбежное падение уровня жизни, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Это попытка руководства Германии объяснить своим избирателям и гражданам страны, почему им будет плохо на протяжении как минимум 2022 года. То есть это не про российский газ и не про российскую нефть, это про их внутренние дела», — сказал Фролов в беседе с RT.

По словам эксперта, логика тут проста: если немецкие компании откажутся платить за газ по предложенной Россией схеме, «Газпром» не сможет осуществлять поставки. И тогда в Германии «десятки тысяч людей окажутся без работы, а страна лишится части отраслей своей промышленности». Фролов подчеркнул при этом, что так считает не только он, но и немецкие промышленники, представители профсоюзов.

В субботу министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, заявил, что страна не станет платить за поставки газа из России рублями, удовлетворяя требования Москвы. Он также добавил, что власти ФРГ делают все возможное, чтобы как можно скорее обрести независимость от РФ в вопросе энергопоставок.