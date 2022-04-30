Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что страна и в будущем не станет платить за российский газ в рублях

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30 апреля 2022, 13:19 Источник: ТАСС

министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, IMAGO/Xander Heinl/photothek.de

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер днем в субботу, 30 апреля, заявил, что страна и впредь не станет платить за поставки газа из России рублями, удовлетворяя требования Москвы.

Кристиан Линднер подчеркнул, что власти Германии в настоящий момент делают все возможное, чтобы как можно скорее обрести независимость от РФ в вопросе энергопоставок.

Напомним, ранее сегодня декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии стало "самым жестким ответом" РФ на санкции Запада.