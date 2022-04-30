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Издание «Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкции Запада

, 08:28 Источник: РИА "Новости"

Издание «Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкции Запада
газовая труба, pixabay.com

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии стало "самым жестким ответом" РФ на санкции Запада.

В статье для "Хуаньцю шибао" Линь Боцян напомнил, что Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях, вследствие чего РФ приняла решение с 27 апреля приостановить поставки топлива в эти страны. Эксперт отметил, что это стало жестким ответом Москвы на рестрикции западных государств.

В материале отмечается, что для эффективного замещения нефти и газа из России Евросоюзу следует увеличить дополнительный импорт из Катара и Соединенных Штатов Америки, у которых к настоящему моменту нет обширной и стабильной нефтегазотранспортной инфраструктуры для работы с Европой.

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